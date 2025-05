Despar 4 Torri trionfa contro Piacenza nelle finali promozione di basket

In un palasport gremito, non potevano aprirsi meglio le finali promozione per la Despar 4 Torri: sul parquet è andata in scena una partita bellissima e ad alta tensione contro la corazzata Piacenza, e alla fine con merito sono stati Pusinanti e compagni ad aggiudicarsi la vittoria. Ieri sera i granata hanno affrontato Modena nel match decisivo per conquistare la promozione.

L’unico vantaggio di serata biancorosso è quello dello 0-2 di Perego, perché con la difesa aggressiva e la continuità in attacco la Despar si prende immediatamente le redini della gara: segnano a ripetizione Caselli e Bertocco per il 17-8. A risollevare i piacentini è ancora Perego, spina nel fianco per gli estensi, e Rigoni inchioda il -1: la 4 Torri rimane in controllo sul 18-16 del decimo minuto. Piacenza sembra esaurire la spinta, la Despar riprende coraggio e piazza un nuovo break tutto firmato dalla coppia Matteo Dalpozzo ed Edin Mujakovic: è 23-31, fino a toccare il massimo vantaggio di serata con un’altra tripla del play granata che vale il 37-25. Piacenza non demorde, e rientra con i canestri di Roljic e Bassani sul 37-33 dell’intervallo.

Si torna sul parquet ad altissimo ritmo, in un terzo periodo da cinquanta punti totali segnati. La Despar riprova a scappare grazie a Cattani, che si fa sentire nei due pitturati, e Bertocco (43-35), ma ancora una volta rientra Piacenza. Ancora il lungo estense cancella Bassani lanciato al ferro, e in attacco con buone combinazioni arriva al +9 con Bianchi: ma è 63-57 con la tripla di Massari. La gara si innervosisce, un’altra bomba del capitano biancorosso vale il 64-60. Le squadre sono stanche, ma la Despar è molto più lucida e carica di falli la difesa avversaria. Dalla lunetta la 4 Torri si riporta sul +10, ma Piacenza è caparbia e non muore mai. Gli estensi però continuano ad attaccare il ferro con Caselli e Grazzi e vincono 79-72.