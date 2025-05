Despar 4 Torri trionfa su Modena e conquista la promozione in Serie C

L’epilogo più bello per una stagione straordinaria. La Despar 4 Torri di coach Dalpozzo, dopo la vittoria su Piacenza, manda al tappeto anche Modena e conquista una fantastica e meritata promozione in Serie C. L’avvio è tutto dei granata, che sorprendono subito la difesa modenese: il parziale di 2-9 porta la firma di capitan Pusinanti. Gli arancioneri, pur con percentuali basse al tiro ma una buona presenza a rimbalzo offensivo, si rifanno sotto con Mengozzi, e pareggiano ì sul 13-13 con la tripla di Guardasoni: risponde subito Bianchi per la 4 Torri, e alla prima sirena è 13-18. La Despar riprende margine con i punti di Grazzi, mentre Modena comincia a centrare il bersaglio dall’arco e a mettere in difficoltà i ferraresi con la zona, riavvicinandosi sul 22-23 con Guazzaloca.

Il botta e risposta dalla distanza premia il nuovo pareggio dei modenesi, che prima della sirena di metà partita si portano al comando sul 32-30 ancora con Guazzaloca.

È il massimo sforzo per i ragazzi di coach Boni: il nuovo break vale il 37-30, subito ridimensionato da Ghirelli e Mujakovic. Modena conduce, la Despar insegue, fino al nuovo sorpasso di Bianchi (39-40).

Le difese sono molto aggressive e si moltiplicano gli errori sui due lati, quando arriva il parziale fulmineo (6-0) che riporta avanti Modena: è 46-43 al termine del terzo periodo con la tripla pesantissima di Dalpozzo.

Il pareggio di Beccari è immediato.

Il lungo granata fa la voce grossa anche in difesa, quando sale in cattedra Mujakovic, che regala la leadership alla 4 Torri. Si gioca adesso in una bolgia. Gli arancioneri continuano a ben comportarsi a rimbalzo ma non segnano più, spendono il bonus e Mujakovic può allungare per la Despar. Bianchi è glaciale quando centra la tripla che chiude i conti: parte la festa dei tanti ferraresi al seguito dei granata, che vincono 57-63 e conquistano la promozione in Serie C.

Modena Basket-Despar 4 Torri 57-63

(13-18; 32-30; 46-43)

Modena Basket: Marzo 2, Proli 2, Mengozzi 12, Lelli 5, Morgotti, Guazzaloca 17, Berni 4, Nasuti, Guardasoni L. 7, Covolo, Guardasoni M. 8. All.: Boni.

Despar 4 Torri: Bianchi 15, Dalpozzo M. 5, Caselli 6, Grazzi 5, Mujakovic 12, Pusinanti 4, Beccari 6, Ghirelli 8, Bertocco, Cattani 2, Ghiselli n.e. All.: Dalpozzo D.

Arbitri: Longhi, Di Nocera.

re. fe.