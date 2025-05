Despar domina la Raggisolaris Academy: vittoria schiacciante al Campus

Nell’ultima trasferta di stagione, la Despar passa al Campus dei giovanissimi della Raggisolaris Academy, che danno del filo da torcere per metà partita a una 4 Torri in gran serata al tiro, che dilaga poi nella seconda frazione di gara, mandando a referto tutti i giocatori. Il 4-0 iniziale è firmato da Garavini, e per prendersi il comando del match la Despar deve aspettare che si sblocchino Caselli e Cattani, per il 5-6. Faenza muove bene palla in attacco e lotta a rimbalzo offensivo, quando inizia la pioggia di triple granata: prima Ghirelli per l’8-14, poi Cattani, a cui risponde sulla sirena Sirri con l’appoggio del 15-21. La 4 Torri riprende subito a colpire dall’arco con Dalpozzo e ancora Cattani, e allunga sul 17-27. La Raggisolaris resta in scia, sotto la doppia cifra di svantaggio, e grazie a Camparevic, che crea problemi ai ferraresi nel pitturato, si riavvicina decisamente (25-30). A questo punto è Grazzi a scuotere gli ospiti, Ghirelli e Caselli fanno il resto, e si va negli spogliatoi sul 34-46. Al rientro è il momento della fuga della Despar: Cattani e Bianchi siglano l’immediato +16 contro una Raggisolaris che continua a essere molto fallosa. Ne approfitta così Bertocco, preciso in lunetta, per allungare ulteriormente (43-60). Le due triple di Lazzari e Ravaioli non spaventano i granata: sul +12, contro la zona, Dalpozzo e Ghirelli ristabiliscono le distanze, per il 56-75 della terza sirena. Ormai la partita non ha più niente da dire, ma rimane combattuta e molto intensa, fino al 69-95 finale.