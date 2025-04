Despar sfida San Giovanni in Persiceto per consolidare il primato nel campionato

Procede velocemente la seconda fase di campionato. Dopo la trasferta vincente a Castel Maggiore, la Despar di coach Dalpozzo si prepara a tornare in campo ancora lontano dal Pala Aeffe. I granata saranno infatti di scena, per la prima di ritorno, oggi alle 18 a San Giovanni in Persiceto.

I padroni di casa di coach Sacchetti, a quota 4 punti, sono con Faenza i primi inseguitori in classifica della 4 Torri capolista, e in questa seconda fase si sono imposti 73-59 nell’unico match giocato davanti al proprio pubblico contro Lugo.

La Despar, invece, già a Castel Maggiore ha dato il via alla sequenza di trasferte su campi dal clima molto caldo sugli spalti, e il parquet di San Giovanni in Persiceto non sarà da meno: una sfida da vincere per iniziare a blindare il primo posto in classifica.

Nella gara d’andata al Pala Aeffe, l’esordio nella seconda fase, la 4 Torri impose subito il proprio ritmo alla partita, vincendo 88-60 con i 17 punti di Cattani, i 15 di Ghirelli e tutti i giocatori a referto.