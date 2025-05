Despar vince lo spareggio contro Budrio e vola in finale promozione

In una serata in cui la palla proprio non vuole entrare, la Despar di coach Dalpozzo riesce ad avere la meglio nello spareggio secco contro Budrio: dopo una battaglia durata quaranta minuti, i granata staccano il pass per la finale promozione, raggiungendo Piacenza e Modena. L’intensità è quella che si addice a una partita che vale una stagione. La 4 Torri inizia subito a litigare con i ferri del Pala Aeffe, nonostante i buoni tiri costruiti. Dall’1-3 di Prati, la reazione dei ferraresi passa per capitan Pusinanti e le due triple di Bertocco e Dalpozzo contro la zona dei gialloblù, che sulla sirena trovano il 13-13 con Poggi.

La Despar ne ha di più, e i due mini parziali, prima con Grazzi e Mujakovic, e poi con Beccari, la portano sul 25-16. La Romagnoli risponde immediatamente con Longhi (27-26) e la gara rimane aperta grazie ai disastrosi viaggi in lunetta della 4 Torri: dà uno scossone alle brutte percentuali Caselli, con la tripla che manda tutti negli spogliatoi sul 32-26. I granata mantengono il margine di sicurezza, grazie a Ghirelli, che si sblocca dall’arco, e alla bomba di Pusinanti: si intensificano però i contatti, e Budrio sfrutta i liberi per rifarsi ancora sotto, con Tolomelli e Prati (39-36). Il +11 arriva nuovamente con il numero 0 granata, ma la gara è tutt’altro che finita. Budrio sempre con Tolomelli non demorde, nonostante il nervosismo, e la Despar va nuovamente in crisi in attacco: sul 54-52, Ghirelli è glaciale dall’arco, e Grazzi allunga e la chiude poi dalla lunetta: finisce 60-55.