Di fronte due coppie di americani molto solide. Johnson e Knight contro Woodson e Tiby

Jazz Johnson sta bene e sarà della partita. Intanto una prima buona notizia che visto i tempi che corrono non è di poco conto. L’Estra, quindi, si presenta con tutti e due i suoi americani, Johnson e Seneca Knight, reduce da un’altra grandissima prestazione contro Torino e sarà un bel duello contro i due Usa di Livorno, Matt Tiby e Avery Woodson. Già perché oltre alla sfida tra Pistoia e Livorno, che pur non essendo un derby nel vero senso del termine è comunque una partita importante tra due squadre toscane, si giocherà anche quella tra le due coppie di americani.

Da una parte, quella biancorossa, Johnson e Knight che hanno avuto fino a qui un inizio di stagione diverso. Più contratta quella di Johnson che nelle prime uscite ha sofferto la marcatura riservata dagli avversari, decisamente al fulmicotone quella di Knight che sta viaggiando a suon di doppie-doppie con 21 punti di media a gara. Di contro Woodson conferma quanto di buono aveva fatto nella scorsa stagione dimostrando di avere un potenziale offensivo di primissimo livello, 23 punti di media fino a qui, oltre ad essere il cervello e punto di riferimento della squadra. Tiby in apparenza può sembrare un giocatore meno appariscente ma è di una solidità incredibile soprattutto sotto i tabelloni dove in queste prime partite ha tirato giù 9 rimbalzi di media (Knight ne prende 8.7 di media).

È chiaro che la sfida tra Pistoia e Livorno non passerà esclusivamente dal duello a stelle e strisce anche perché entrambe le squadre hanno altri elementi che possono fare la differenza in modo particolare nei momenti decisivi, ma è vero anche che questo sarà comunque un duello importante di quelli che in qualche modo possono far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Diciamo che oltre ad assistere ad una partita che si preannuncia intensa e tirata fino alla fine, ci sarà da tenere d’occhio anche il duello in campo tra gli americani che, com’è noto, è sempre qualcosa che regala spettacolo.

