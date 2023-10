Di fronte la Benedetto troverà pezzi importanti del suo passato. Marks l’altro ex tra i romagnoli. I suoi numeri stanno crescendo

L’unico lato positivo della sconfitta incassata due giorni fa contro Udine, è che domani si torna già in campo per provare a riscattarla. Al Flaminio (palla a due alle 18, dirigono Ursi, Yang Yao e Marzulli) Cento sfiderà Rimini, nella settima giornata di campionato. Un derby intrigante, tanto delicato quanto importante per il futuro di entrambe, appaiate a 4 punti in classifica e con la stessa voglia di navigare in acque più tranquille, dopo un avvio di campionato fin troppo altalenante. All’appuntamento ci arriverà sicuramente con più entusiasmo la squadra di Mattia Ferrari, fresca di successo domenica su Chiusi (78-64, con 24 punti di Marks e 14 più 9 rimbalzi di Simioni), che ha dato continuità alla buona prova della settimana precedente a Forlì, nonostante la sconfitta dopo un tempo supplementare. L’altro successo, Rimini l’ha ottenuto in casa con Verona (anche qui dopo un overtime, con tap-in sulla sirena di Justin Johnson), strappando due punti scaccia-crisi dopo un inizio fatto di tre ko in altrettante partite (Assigeco, Fortitudo e Orzinuovi). Appare quindi in via di guarigione la formazione romagnola, come sono in crescita anche le prestazioni dei singoli, su tutti quella dell’ex Derrick Marks (nella foto), il migliore dei suoi ad oggi per punti segnati (16.7), affiancati da 2.2 assist e 2.3 rimbalzi, nonostante una partenza non proprio entusiasmante, di pari passo con quella del gruppo.

Alla sua sesta esperienza in Italia, il nativo di Chicago si sta riavvicinando alle medie prodotte nella passata stagione qui a Cento (in regular season 18.9 punti segnati, diventati quasi 20 nei playoff), che lo mettono oggi tra i migliori 10 a livello realizzativo di tutto il girone.

Di fronte, la Benedetto si troverà anche un pezzo significativo di storia del suo passato recente, Giovanni Tomassini, nell’ultima stagione uomo chiave e capitano dei biancorossi, nonché Mvp italiano della Serie A2 dell’annata 2122 (con 12.9 punti in 22.5 minuti in stagione regolare, conditi da 1.8 rimbalzi e 2.5 assist). In doppia cifra anche quest’anno ‘Tom’ (10.5 punti), che domani per la prima volta sfiderà Cento da avversario, dimenticandosi, per 40 minuti o forse più, quella che per due stagioni è stata una storia bellissima.

Giovanni Poggi