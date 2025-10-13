Di Paolantonio: "Prova gagliarda. Grossa differenza ai tiri liberi"

Dopo la sconfitta al PalaSojourner coach Di Paolantonio ha analizzato la sconfitta di misura della sua squadra. "Prima di tutto devo ringraziare l’organizzazione della Benedetto e tutto lo staff, da Francesco Loreti a Maria Teresa Montaguti per l’organizzazione e per la logistica, devo ringraziare anche lo staff fisioterapico perché fino a 10 minuti prima della partita non sapevo se potevamo impiegare Berdini o meno, visto che non si è mai allenato in questi giorni perché aveva accusato un problema dopo la partita di mercoledì contro Forlì, infatti si è visto che non era al meglio, anche se ha stretto i denti per dare il suo contributo". Il coach biancorosso prosegue nella sua analisi: "Abbiamo giocato una partita gagliarda, siamo stati bravi a usare un po’ di strategia, un po’ di zona, siamo stati bravi a limitare anche a uomo i loro punti di forza; dal punto di vista offensivo paghiamo la scarsa produttività del secondo quarto, dobbiamo migliorare offensivamente quando non ci riescono le nostre soluzioni principali, e imparare a non fermare la palla e a mostrare di più i contatti, soprattutto contro una difesa fisica come quella di Rieti, perché la partita si è decisa per due possessi sul fallo sistematico e c’è stata una grossa differenza nei tiri liberi tentati tra le due squadre(25-10 per Rieti), quindi dobbiamo migliorare da questo punto di vista e far vedere di più queste cose. È un campionato lunghissimo e durissimo: eravamo avanti a tre minuti dalla fine e un po’ di rammarico, c’è perché sarebbero stati due punti importantissimi. Questo è un campionato dove chiunque può battere chiunque, noi dobbiamo continuare a lavorare in palestra per raggiungere il nostro obiettivo".