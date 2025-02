Di Paolantonio: "Straordinari tutti, siamo stati solidi mentalmente"

Vista così la classifica, con Cento a quota 20 pari a Cremona nel limbo che garantisce la permanenza in Serie A2, sarebbe da congelare e conservare fino a metà aprile: un risultato eccellente e per certi versi impronosticabile fino a qualche settimana fa. Frutto di una crescita continua da parte del gruppo di Di Paolantonio, arricchito dal rientro di capitan Delfino e galvanizzato da prestazioni maiuscole, come quella di ieri a Vigevano, a suggellare il miglior momento della stagione della Benedetto. Il traguardo resta lontano, ma con prestazioni del genere, la salvezza è ampiamente alla portata di questa Cento. "Siamo molto soddisfatti – dice un rilassato e felice Di Paolantonio –, innanzitutto perché abbiamo vinto uno scontro diretto, in trasferta, su un campo molto caldo e per nulla facile. In secondo luogo, perché con questa classifica, ad oggi, saremmo salvi senza dover disputare i playout: un qualcosa di straordinario, soltanto a pensarci. Ma non è ancora il momento adesso, dobbiamo continuare così, a lavorare e a giocare come stiamo facendo, i ragazzi sono stati bravissimi a restare sul pezzo per tutti i 40 minuti". Senza l’infortunato Alessandrini, ennesima tegola della stagione, la Benedetto resta lucida, per tutto l’arco del match, infilando il quinto successo nelle ultime sette gare. "La squadra è rimasta solida, continua, reggendo l’urto sia a livello mentale che fisico, ed è su questi due aspetti che dobbiamo continuare ad insistere. L’ho ribadito anche ai ragazzi a fine gara, dobbiamo continuare così, a spingere forte, perché anche solo un paio di partite vinte o perse possono fare tutta la differenza del mondo per quelli che sono i nostri obbiettivi".

g.p.