Di Prisco rassicura Andrea Costa e Virtus: "Il derby come previsto in notturna"

"Non ci sono problematiche tali da dover pensare di spostare il derby la domenica, quindi si giocherà il sabato sera": Luciano Di Prisco, dirigente del commissariato di Imola, fuga i dubbi su un eventuale spostamento della stracittadina del basket. La sfida, in programma originariamente domenica 12 ottobre al PalaRuggi, sarà anticipata in automatico all’11, vista la concomitanza con la Clai che essendo in A2 gode della priorità.

Tra le novità inserite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive c’erano anche una serie di misure da adottare in caso di incontri a rischio. Il derby tra Andrea Costa e Virtus, evidentemente, non viene ritenuto tale.

"Devo dire che le due tifoserie del basket sono migliorate molto negli ultimi anni – continua Di Prisco –, in particolare quelli dell’Andrea Costa, visto che la curva della Virtus, anche per ragioni anagrafiche, è sempre stata più tranquilla. Mi ricordo un derby con Faenza, quando i tifosi biancorossi esposero un vessillo di quelli faentini, ma poi riuscimmo a farglielo restituire e a evitare che ci fossero faide".

L’altro argomento caldo, sul fronte dei rapporti tra club e questura è legato ai biglietti nominali, vera novità della stagione, ma non certo per Di Prisco, che può attingere dalla lunga esperienza in un altro sport.

"Nel calcio – spiega – i biglietti nominali sono ormai rodati da anni, per noi sono uno strumento molto utile. In partite particolari, vedi i derby o quando arrivano squadre con tifoserie numerose, non ci sarà inoltre bisogno della doppia biglietteria. E’ chiaro che le società se vogliono stare a certi livelli devono attrezzare".

Uno strumento del quale bisognerà servirsi sarà quello della prevendita, che finora veniva fatto solo in occasioni eccezionali, mentre in futuro potrebbe essere una soluzione importante per evitare file chilometriche nel giorno della partita. Ricapitolando, fatta eccezione per chi avrà un abbonamento, chi vorrà vedere una delle due squadre imolesi, al PalaRuggi, dovrà essere registrato al momento dell’ingresso. Su questo tema le rispettive biglietterie dovranno poi comunicare come decideranno di organizzare le gare interne. Nelle trasferte bisognerà comunicare l’elenco dei nomi entro le 19 del giorno precedente, elenco che il mattino seguendo verrà trasmesso al relative questure. A settembre, quando inizierà la stagione del basket, non ci sarà Di Prisco a dirigere i lavori, visto che a fine agosto il massimo dirigente imolese andrà in pensione.

"Sportivamente parlando – chiude Di Prisco ripercorrendo il suo quadriennio sul Santerno –, venire a Imola dopo le guerriglie urbane a cui ero abituato in Puglia nelle sfide calcistiche, è stato molto semplice. Fortunatamente sono arrivato a Imola nel 2022, subito dopo il Covid, e ho avuto la possibilità di vivere il ritorno della Formula 1 e dei grandi eventi all’autodromo. Voglio anche ringraziare Benvenuti e Minardi, ai quali sono grato e il sindaco Panieri".