Dietro le quinte: lo staff tecnico. Civinini e Zamparini per Pistoia. Esperienza e attaccamento ai colori: "Sta nascendo un gruppo affiatato»

Lo staff tecnico biancorosso al gran completo come segnale di grande unità e compattezza di un gruppo che sta nascendo e, a quanto pare, sotto i migliori auspici. "E’ un momento al quale tengo particolarmente – afferma il direttore tecnico Alberto Martelossi - perché è giusto far conoscere il castello che si crea intorno alla squadra in una stagione così impegnativa con l’aiuto di tutti, sapendo che ognuno ha un ruolo determinante e importante. Insieme a me ci sono i due assistenti allenatori che coach Della Rosa ha fortemente voluto e che sono parte di uno staff composito. Luca Civinini, di cui tutti conoscono il suo passato qui a Pistoia, è stato una nostra prima scelta. Insieme a Tommaso abbiamo valutato, come abbiamo fatto per i giocatori, la qualità delle persone, la ’pistoiesità’ che rappresenta in toto e l’affezione al posto dove si trova, oltre all’esperienza di questo campionato. Proprio questo aspetto è stato altrettanto fondamentale per la scelta di Alessandro Zamparini che ha vissuto in prima persona le difficoltà di un campionato a 20 squadre e pieno di insidie". Per Luca Civinini si tratta di un gradito ritorno a Pistoia dove ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile biancorosso ed avendo fatto parte per diversi anni anche dello staff della prima squadra.

"Le sensazioni sono molto positive – dice Civinini - perché sto vivendo un’atmosfera alla quale sono abituato: una vera famiglia, voglia di lavorare ed un continuo confronto quotidiano. A mio parere si sta già creando un ottimo gruppo e se il buongiorno si vede dal mattino la strada è quella giusta. I ragazzi hanno tutti voglia di lavorare, migliorare e crescere giorno dopo giorno. Cosa stiamo facendo adesso? Siamo accomunati dal trovare il giocatore che ci manca ma, al di là delle battute, devo dire che coach Della Rosa ha creato subito inclusività perché ognuno di noi lavora per un unico obiettivo. Altrettanto determinante è anche l’alchimia extra-campo su confronti e idee che devono essere le più funzionali possibile per il bene della squadra".

Alessandro Zamparini è uno dei volti nuovi dello staff tecnico biancorosso ma a Pistoia ha trovato subito la propria dimensione. "In questi primi dieci giorni mi sono trovato benissimo – ammette Zamparini -. Qui si respira tanto entusiasmo e sono molto felice, per questo ringrazio per la fiducia che mi è stata data. Vengo da un ambiente dove l’entusiasmo non manca affatto, come Cividale, ma qui si vive lo stesso con l’aggiunta di una storicità: è un qualcosa che avvolge la città e chiunque si avvicina alla squadra. Tutto ciò crea una spinta ulteriore fondamentale per il lavoro quotidiano". Gli altri componenti dello staff tecnico sono: Gabriele Cecchi (Team Manager); Luca Tasselli (preparatore atletico); Gabriele Mattii (assistente preparatore atletico); Leonardo Natali (fisioterapista), Matteo Gori (assistente fisioterapista); Edoardo Cantilena e Roberto Barbieri (medici sociali); Leonardo Nonini (collaboratore al fianco della prima squadra e per reparto marketing e logistica). Nell’occasione sono stati presentati anche Matthias Mariotti e Jacopo Ballerini che comporranno il team dei Social Media Manager.

