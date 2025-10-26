Dionigi punta il dito sugli errori individuali: "Li paghi cari contro squadre così forti"

"Nonostante tutto ho visto delle buone cose: il Monza ha una qualità superiore e ha meritato la vittoria, però noi, considerati i giovani e tutte le assenze importanti, siamo stati in partita". Insomma: per Davide Dionigi la sconfitta ci sta e non è di certo delle dimensioni del 3-1 di Bolzano col Sudtirol. "Esattamente, qui si è stati in gara. Dispiace, tra l’altro, il doppio errore individuale (di Rover, ndr): non si vuole assolutamente mettere nessuno in croce, però con queste squadre gli errori individuali li paghi ed è successo. Niente puoi fare, invece, quando un difensore, vedi Izzo, sale e te la mette all’incrocio. Lì emerge la qualità dei loro singoli, che la conosciamo ed è alta".

Non è mancata la solita reazione dopo lo svantaggio. "Mi ripeto, certi errori rischiano di tagliarti le gambe, ma c’è stata reazione. Non dimentichiamo le assenze di Rozzio, Girma, Reinhart, Sampirisi, e tutti gli altri. Lambourde era alla prima da titolare, avevamo quattro under. Nel secondo tempo non siamo usciti dalla gara e siamo rimasti lì. Sfido chiunque a prendere due gol così e stare comunque connessi". Martedì a Modena arriva il Modena. "Contando questo, e senza dimenticare gli infortuni e la terza gara ad Avellino, dovevo fare delle scelte. Io comunque ho visto un’ottima manovra della Reggiana: poi abbiamo perso e dobbiamo crescere, ma a Monza un incidente di percorso ci sta".

Si va sui singoli, a partire da Magnani. "Credo che ormai lui sia pronto, abbiamo anche bisogno di giocatori d’esperienza. Danno sicurezza ai nostri giovani". Si è rivisto Gondo in campo. "Cedric ci è mancato, gli abbiamo dato minuti, per martedì vedremo. In attacco abbiamo numeri di valore, tutti i nostri giocatori offensivi hanno segnato, si è sbloccato anche Novakovich". La gente alla fine ha applaudito. "L’ho apprezzato, i tifosi hanno capito il contesto e speriamo martedì di restituire loro questa positività". Due parole anche sull’ennesima bella gara di Motta. "Credo sia l’unico 2005 titolare in B in porta: sta crescendo, lui come gli altri giovani, passando anche da qualche errore che ci sta".

In sala stampa anche Andrija Novakovich, al primo gol in maglia granata. "Come attaccante mi ha fatto piacere segnare, ma sono scontento per la sconfitta. Ho la sensazione che si potesse fare di più". La punta ripete spesso e volentieri lo stesso concetto. "Martedì abbiamo la fortuna di avere subito un’altra partita, c’è voglia di rifarci. Tra l’altro non sarà una gara qualunque: ho giocato diversi derby in carriera e so quanto ci tiene la piazza. Daremo ogni goccia di sudore". Tornando sulla sconfitta. "Per me il 3-1 è severo: non ci voleva proprio il gol subito prima della fine del primo tempo. Questo è il calcio, si va avanti".

Infine, sul proprio stato di forma. "Cerco sempre di fare il meglio, anche i miei compagni hanno messo dentro tutto come sempre. Io mi sento meglio, sto arrivando al mio stato di forma migliore".