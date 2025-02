Disfatta Desio, via il coach. Paga Gallazzi, arriva Regazzi

L’ottava sconfitta consecutiva, forse la più pesante a livello numerico ma anche per come è maturata, costa la panchina della Rimadesio a Edoardo Gallazzi. Una scelta sofferta quella della società desiana (Gallazzi è stato prima giocatore e capitano e poi per quasi tre stagioni guida della prima squadra) ma, a questo punto, improcrastinabile per provare a dare una scossa a una squadra che contro San Vendemiano alla prima difficoltà a inizio terzo quarto si è sciolta come neve al sole rotolando sotto anche di 27 punti. Il club bluarancio è stato comunque rapidissimo visto che nel tardo pomeriggio di lunedì è stato pubblicato il comunicato ufficiale e la sera al palazzetto Aldo Moro il successore di Gallazzi, Marco Regazzi, stava già dirigendo la prima seduta (foto) in preparazione alla sfida infrasettimanale di domani sera sul “neutro“ di Reggio Emilia contro l’Andrea Costa Imola. Che, ironia della sorte, è una delle due società della sua città dove tra l’altro ha allenato fino alla passata stagione in B1 sulla sponda Virtus. Toccherà al tecnico romagnolo classe 1965 portare in salvo la squadra bluarancio precipitata, dopo un ottimo inizio, fino alla zona playout. Otto campionati vinti nella sua lunga carriera in Emilia Romagna; è lui l’artefice della scalata della Raggisolaris Faenza dalla Promozione fino alla categoria attuale. Per lui solo tre allenamenti (ieri seduta doppia) prima della partita di stasera.