"Disordinati in attacco e senza energia. In settimana ci siamo allenati male"

Dopo il blitz a Brindisi della settimana scorsa, domenica contro Milano nel posticipo della Baltur Arena, Cento è tornata a sfaldarsi. Una sconfitta che lascia tanti rimpianti, nonostante sia arrivata contro la quarta della classe, nonché outsider e mina vagante del campionato, e nonostante le solite precarie condizioni del gruppo. Ma Cento doveva e poteva fare di più, soprattutto in volata, una volta che i biancorossi erano riusciti a rimettere le mani sulla partita, dove però sono venuti fuori i problemi di sempre. Attacchi fermi e con poche idee, e difese leggere, a concedere troppe libertà ai tiratori avversari: era capitato con Aradori nel match contro la Fortitudo, ed è ricapitato due giorni fa contro l’Urania, con Amato sempre o quasi lasciato solo a colpire il ferro della Sella da ogni posizione, mettendo anzi tempo i sigilli sul match.

C’è parecchio da registrare da qui a fine aprile, e lo sa anche coach Di Paolantonio, che così ha commentato il ventesimo ko stagionale della Benedetto. "Abbiamo fatto purtroppo la partita che mi aspettavo: disordinati in attacco e con poca energia – ha detto il tecnico nel post-gara –. Questo perché è così che ci siamo allenati in settimana, con tanti giocatori fuori ruolo e con tante assenze. Eravamo sì in 12 a referto, ma Sperduto non è sceso in campo e Moretti nei giorni scorsi è dovuto rimanere fermo a causa di un problema alla spalla. Di conseguenza, avevamo i lunghi contati e abbiamo dovuto adattare degli esterni. Per 37 minuti e mezzo abbiamo fatto una partita eccellente dal punto di vista difensivo, poi, tre errori individuali hanno permesso a Milano, che ha un talento enorme di prendere dei vantaggi, di tornare a muovere bene la palla, pescando tiri aperti e indirizzando la gara. Peccato – conclude –, perché con un po’ più di ordine e senza questi errori, avremmo potuto portare a casa la partita".

Il rientro di Alessandrini, reduce da un infortunio al ginocchio, resta l’unica nota lieta della serata, in attesa di ritrovare Sperduto (sabato ad Avellino?) e Tamani, ancora ai box causa infortunio alla caviglia. Oltre agli uomini, Cento dovrà però ritrovare lucidità, specialmente nella gestione dei finali. "Siamo alla seconda sconfitta in casa per 1-2 possessi di differenza, c’è rammarico per questo, e vorrà dire anche che dovremo tornare a prenderci dei punti in trasferta, a partire dalla prossima, con fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, anche perché abbiamo dimostrato di tenere testa alla quarta in classifica, fino in fondo e a testa alta. Per cui dobbiamo continuare così, lavorando ancora meglio e limando al massimo gli errori difensivi". Sabato la prima di tre trasferte in fila, ad Avellino, che precederà quelle di Livorno e Orzinuovi.

Giovanni Poggi