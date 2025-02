Divisione 1. Al PalaAustria oggi arriva la capolista

BASKET

Se è vero che per uscire da una situazione difficile spesso ci si deve confrontare contro i migliori non c’è migliore occasione che quella odierna per la Gea Grosseto. Il team maschile di Divisione 1 allenato da Marco Santolamazza oggi alle 18 ospita al PalaAustria la capolista Certaldo, formazione che comanda il girone avendo scavato un netto divario con le inseguitrici. Certaldo infatti è primo con 34 punti, 8 in più di chi insegue, e con la formazione grossetana che, avendo perso tanti incontri nell’ultimo periodo, è scivolata a meno 16 proprio dalla vetta. Gea che ha toccato il fondo nelle ultime settimane, scivolando adesso in nona posizione. Se però c’è un pregio che ha la formazione di Marco Santolamazza è quello di saper reagire proprio di fronte alle squadre più attrezzate. Nelle ultime settimane i biancorossi hanno perso punti e posizioni in classifica a causa di prestazioni molto altalenanti, dovute anche alle assenze. Santolamazza da tempo non è riuscito ad avere tutta la squadra a disposizione. "A causa di alcuni infortuni, gli impegni di lavoro e universitari – sottolinea il coach Marco Santolamazza – ultimamente non ci siamo allenati benissimo, ma dobbiamo cambiare registro ed essere la squadra cinica e opportunista di qualche settimana fa. Certaldo è una formazione ostica e forte, che lotta su ogni pallone. Serviranno tanta grinta e collaborazione tra i giocatori per fornire una bella prestazione". A livello senior e giovanile in settimana intanto sono arrivati buoni risultati. La Divisione 3 maschile ha vinto in casa 91-53 nei confronti della Liburbia Livorno. Partita sempre in controllo che ha visto i grossetani allungare bene poi nel finale. L’under 15 femminile ha vinto a Viareggio, imponendosi 74-28 nei confronti della Pallacanestro Viareggio: una vittoria in trasferta che dà morale e fiducia per il proseguo del campionato. Infine, grande prova di forza e determinazione degli Aquilotti, che nella sfida di mercoledì sera hanno imposto il loro gioco, conquistando la vittoria contro i pari età della Biancorossa. Tutti e 6 i tempi vinti con grinta.