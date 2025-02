Divisione 1 e Divisione 2. Gea, trasferta delicata a Monteroni. Pallacanestro Grosseto: il coach lascia

Trasferta a Monteroni per la Gea in Divisione 1 e derby maremmano per la Pallacanestro Grosseto e l’Argentario in Divisione 2. Per quanto riguarda la Gea, oggi i biancorossi di coach Marco Santolamazza (nella foto) saranno impegnati sul campo di Monteroni alle 20.30. La Gea è alla ricerca della continuità e i senesi, con due punti in meno dei maremmani, oggi proveranno a far valere il fattore campo. La classifica di Divisione 1 è corta ed ogni partita vale tanto. Quella di stasera è una gara alla portata di Furi e soci, ma servirà la massima attenzione.

In Divisione 2, invece, fulmine a ciel sereno in casa Pallacanestro Grosseto con le dimissioni venerdì sera del tecnico Lucas Ingenito. I biancorossi, primi in classifica a pari merito con Libero Basket Siena e Florence Basket, perdono così il proprio allenatore alla vigilia del derby contro Follonica che si giocherà oggi alle 18.30 al PalaAustria di Grosseto. Argentario penultimo con 4 punti, ma c'è da capire come reagirà la squadra alle dimissioni del coach. L’addio del tecnico, che aveva dato una propria impronta alla formazione, potrebbe avere ripercussioni sulla stagione. L’Argentario dopo il passaggio di categoria, sta pagando lo scotto del salto.