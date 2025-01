Divisione 1. La Gea a ranghi ridotti. Trasferta con la Laurenziana

Con la rosa ridotta all’osso la Gea parte alla volta di Firenze. Oggi alle 18.30, per la penultima giornata di andata di Divisione 1, la formazione di Marco Santolamazza sfida la Laurenziana Basket. Gea quarta, fiorentini noni ma separati da soli due punti, con una classifica molto corta. Il problema sarà il roster dei grossetani, decimati dalle squalifiche di Mari e Scurti ed alcuni infortunati.

"Sarà sicuramente una partita complessa – dice Santolamazza – Siamo decimati tra squalifiche e infortuni e giocheremo su un campo difficile. Loro sono una squadra che in casa hanno perso solo una volta. Noi dobbiamo approcciare meglio la partita, ultimamente siamo andati contro le cose più semplici da fare, sia tecnicamente sia di atteggiamento. Ci dobbiamo provare fino in fondo, evitando di fare la lotta".

La Gea è in un momento negativo, frutto di tre sconfitte di fila in campionato a fine 2024 e dell’eliminazione in semifinale di Coppa Toscana la scorsa settimana. La squadra ha il morale basso, ma questa è l’occasione per tirarlo nuovamente su. "Siamo in un momento dove gira male, e fuori casa siamo diversi che in casa. Voglio una reazione dai miei ragazzi, che tirino fuori l’orgoglio, servirà lottare. Questo voglio vedere".