Divisione 1. La Gea conquista la quinta vittoria di questa stagione

La Gea con un’altra prestazione da stropicciarsi gli occhi, per trenta minuti, conquista la quinta vittoria stagionale 83-70, la quarta di fronte al pubblico amico di via Austria, a spese dell’Audax Carrara, travolta da una squadra in grado di regalare 25’ di gioco spumeggiante, che non hanno lasciato scampo agli avversari, che si sono ritrovato sotto anche di 39 punti, prima di una mini-rimonta a giochi ormai fatti. La maniera migliore per andare al turno di riposo, in attesa di sfidare un’altra diretta concorrente, il Pastificio Caponi Calcinaia. A segno tra l’altro tutti i giocatori a referto.

GEA GROSSETO: Scurti 10, Liberati 7, Fanelli 15, Piccoli 16, Ignarra 2, Furi 2, Romboli 7, Mazzei 4, Mari 16, Capverde 4. All. Santolamazza.

AUDAX CARRARA: Bianchinin 13, Mezzani 2, Ramirez 28, Bertuccelli 2, Donnini 4, Morillo 15, Valenti 2, Peselli, Evangelisti 4, Castigliego 1. All. Cristelli.