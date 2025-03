DIVISIONE 1 MASCHILE. Gea, che spettacolo: canestri a raffica

Seconda vittoria in quattro giorni per la Gea. La formazione di Marco Santolamazza, impegnata nel torneo di Divisione 1, torna a sorridere davanti al pubblico amico al termine di un incontro appassionante con il Galli San Giovanni Valdarno, risolto dopo la disputa di un tempo supplementare sul 116-110. Quella disputata in via Austria è stata una gara da record, con 226 punti complessivi, con quattordici triple a testa (sei per Mirko Mari, tre per Jacopo Biagetti nella Gea). I ragazzi di Santolamazza hanno ritrovato la precisione al tiro, segnando qualcosa come 62 punti nel primo tempo. Avanti di tre lunghezze nel primo quarto, la Gea è andata all’intervallo lungo sopra di 14. Nel terzo periodo i grossetani hanno raggiunto il massimo vantaggio, venti punti, prima di chiudere a dieci. Un margine che il Galli ha recuperato e con una tripla (la sesta della gara di Gironi) è riuscito ad agganciare i locali sul 101-101 negli ultimi secondi. Nel supplementare Grosseto è sempre stato avanti, portando a casa una vittoria meritatissima.