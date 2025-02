Divisione 1 maschile. Gea, giornata storta. Manca il carattere

Altro passo falso della Gea Grosseto che perde la seconda gara del girone di ritorno di Divisione 1: la trasferta a Monteroni è stata avara di soddisfazione con i senesi vittoriosi 78-54 e la formazione di coach Marco Santolamazza incapace di reagire nei momenti importanti dell’incontro. Approccio sbagliato ancora una volta, poca reazione, ed una squadra che pare abbia dimenticato come si gioca.

Questa di Monteroni è la seconda sconfitta del girone di ritorno, due su due, ma anche la settima sconfitta totale per una stagione con molti alti e bassi tra le fila dei biancorossi. Coach Marco Santolamazza ha provato a cambiare qualcosa nel sestetto, ma l’alchimia di inizio anno sembra essere svanita; assieme ad una condizione fisica non ottimale con alcuni giocatori non al 100% della condizione. Un momento negativo insomma per i biancorossi che però sono sempre in zona playoff nonostante un momento nero tra fine 2024 ed inizio 2025.