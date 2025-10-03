Divisione 1 maschile. Gea, il primo ostacolo è il Pontedera

Inizia oggi l’avventura nel campionato di Divisione 1 della Gea di Silvio Andreozzi. I biancorossi alle 21.15 scendono in campo sul parquet della Juve Pontedera. "La Juve Pontedera è retrocessa dalla serie C e ha cambiato alcuni elementi – dice Andreozzi –, inserendo alcuni giovani. Ci siamo allenati bene per cercare di portare a casa i primi due punti della stagione". Per la trasferta di Pontedera rientrano Baccheschi e Ciacci, ma saranno assenti Malentacchi, Mazzei e Ignarra.

La rosa: Federico Baccheschi (2004, pivot), Alessandro Banchi (1998, play-guardia), Gabriele Ciacci (2001, ala), Tommaso Ense (2001, ala), Edoardo Furi (1992, play), Tommaso Fommei (2010, pivot), Filippo Grascelli (2010, ala), Danilo Ignarra (2003, pivot), Davide Liberati (1992, ala), Lorenzo Malentacchi (2001, play-guardia), Mirko Mari (1996, ala), Alberto Mazzei (2003, play), Giacomo Naldi (2007, guardia), Denilson Peralta (2009, guardia), Dario Romboli (1994, ala), Lorenzo Scurti (2003, ala), Davide Venezia (2010, guardia).