Divisione 1 maschile. Gea schiacciasassi. Carrara travolto

Seconda vittoria in campionato per la Gea. La formazione di coach Andreozzi dà un’altra dimostrazione della sua forza, rifilando 23 punti di scarto a un avversario del calibro del Basket Carrara Legends (82-59 il risultato finale) che ha confermato di avere degli ottimi tiratori, ma che ha sofferto contro la vivacità dei biancorossi.

La Gea comincia a macinare canestri e in un battibaleno si trova dal 4-2 al 12-2 grazie alle triple di Liberati e di Mari, che insieme a Ignarra sono stati i migliori realizzatori della prima parte. Chiuso il primo quarto avanti di 12 i ragazzi di Andreozzi sono spesso arrivati anche a +15 (41–26), con alcune giocate spettacolari di Luca Banchi, sotto lo sguardo attento di babbo Luca, neo allenatore della nazionale italiana, mamma Silvia e nonna Nada.

Il Carrara Legends, con Viola e Fontanelli, è riuscito a rimanere sulla scia dei grossetani che sono andati al riposo con dieci lunghezze di vantaggio.

Nel terzo quarto Grosseto, dopo nemmeno quattro minuti, grazie al solito Liberati, a Banchi e a Furi, arriva a un vantaggio di 20 punti (53-33) per andare all’ultimo riposo sopra di 21. Il quarto tempino vede un’altra super partenza dei biancorossi che allungano per arrivare al massimo vantaggio del match, trenta punti, sull’80-50 a 2’40 dalla sirena.

A questo punto Silvio Andreozzi comincia a far riposare le sue stelle e il Carrara recupera qualche punto. Negli ultimi due minuti c’è spazio anche per Peralta, Grascelli e Danti i tre under portati in panchina per fare esperienza.

GEA GROSSETO: Scurti 12, Ignarra 12, Furi 6, Liberati 24, Banchi 6, Ense 9, Romboli 1, Malentacchi 2, Mari 10, Danti, Peralta, Grascelli. All. Silvio Andreozzi.

CARRARA LEGENDS: Viola, Benfatto, Bordigoni, Fontanelli, Borghini, Pizzanelli, Tongiani, Canciello. All. Guglielmo Rossi.