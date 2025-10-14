Divisione 1 maschile. Gea schiacciasassi. Carrara travolto
Seconda vittoria in campionato per la Gea. La formazione di coach Andreozzi dà un’altra dimostrazione della sua forza, rifilando 23...
Seconda vittoria in campionato per la Gea. La formazione di coach Andreozzi dà un’altra dimostrazione della sua forza, rifilando 23 punti di scarto a un avversario del calibro del Basket Carrara Legends (82-59 il risultato finale) che ha confermato di avere degli ottimi tiratori, ma che ha sofferto contro la vivacità dei biancorossi.
La Gea comincia a macinare canestri e in un battibaleno si trova dal 4-2 al 12-2 grazie alle triple di Liberati e di Mari, che insieme a Ignarra sono stati i migliori realizzatori della prima parte. Chiuso il primo quarto avanti di 12 i ragazzi di Andreozzi sono spesso arrivati anche a +15 (41–26), con alcune giocate spettacolari di Luca Banchi, sotto lo sguardo attento di babbo Luca, neo allenatore della nazionale italiana, mamma Silvia e nonna Nada.
Il Carrara Legends, con Viola e Fontanelli, è riuscito a rimanere sulla scia dei grossetani che sono andati al riposo con dieci lunghezze di vantaggio.
Nel terzo quarto Grosseto, dopo nemmeno quattro minuti, grazie al solito Liberati, a Banchi e a Furi, arriva a un vantaggio di 20 punti (53-33) per andare all’ultimo riposo sopra di 21. Il quarto tempino vede un’altra super partenza dei biancorossi che allungano per arrivare al massimo vantaggio del match, trenta punti, sull’80-50 a 2’40 dalla sirena.
A questo punto Silvio Andreozzi comincia a far riposare le sue stelle e il Carrara recupera qualche punto. Negli ultimi due minuti c’è spazio anche per Peralta, Grascelli e Danti i tre under portati in panchina per fare esperienza.
GEA GROSSETO: Scurti 12, Ignarra 12, Furi 6, Liberati 24, Banchi 6, Ense 9, Romboli 1, Malentacchi 2, Mari 10, Danti, Peralta, Grascelli. All. Silvio Andreozzi.
CARRARA LEGENDS: Viola, Benfatto, Bordigoni, Fontanelli, Borghini, Pizzanelli, Tongiani, Canciello. All. Guglielmo Rossi.
