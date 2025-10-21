Divisione 1 maschile. Gea, terzo successo con un po’ di fatica
Terza vittoria consecutiva per la Gea che rimane in testa nel campionato di Divisione Regionale 1, dopo aver avuto la meglio (83-70) contro una Polisportiva Chimenti Livorno che prima di arrendersi al quintetto di Silvio Andreozzi ha venduto cara la pelle. I grossetani, che nel primo tempo hanno fatto registrare medie di realizzazione inferiori alle precedenti uscite, hanno sofferto l’aggressività dei pisani e solo negli ultimi quindici minuti hanno migliorato le percentuali e firmato il break decisivo per portare a casa altri due punti.
"Era importante conquistare i due punti – commenta l’allenatore Silvio Andreozzi –, perché ci siamo trovati di fronte una squadra ostica, composta da giocatori molto validi e che si muovono bene. Ci hanno messo subito in difficoltà: noi siamo partiti molto soft, forse pensando che l’avversario fosse meno ostico, ma sbagliavamo".
GEA: Scurti 8, Furi 12, Ignarra 14, Liberati 6, Banchi 17, Ciacci 1, Malentacchi 6, Mari 15, Ense 5, Peralta, Venezia, Fommei. All. Silvio Andreozzi.
