Divisione 1 maschile. Il team di Santolamazza cede al Lucca

La Gea Grosseto lotta per tre quarti ma finisce per cedere in casa (84-71) alla capolista Libertas Lucca nel campionato di Divisione 1 maschile. I ragazzi di Santolamazza hanno giocato a punto a punto con quelli di Maurizio Romani ma nel momento topico della gara si sono fatti prendere dal nervosismo per le decisioni di una coppia arbitrale assolutamente inadeguata per uno scontro al vertice del campionato di Divisione regionale 1. Senza Davide Liberati, ma con Giovanni Piccoli, capitan Furi e compagni sono stati costretti ad abbassare la testa contro un avversario dalle grandi qualità offensive (compresi gli otto canestri da tre punti), che ha saputo gestire meglio la partita, anche quando la Gea si è rifatta sotto pericolosamente. GEA GROSSETO: Scurti 1, Fanelli 13, Piccoli 3, Ignarra 2, Furi 23, Ricciarelli, Simonelli 4, Romboli 17, Mari 8. Rodriguez. All. Marco Santolamazza.