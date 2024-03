Divisione 1 maschile. La Gea sconfitta dall’Audax Carrara

Rocambolesca sconfitta per la Gea in casa dell’Audax Carrara (82-76), nell’ottavo turno della Divisione 1. La Gea non è riuscita a gestire nel finale di gara un vantaggio di quattro punti, con palla in mano, a 2’40 dalla fine del quarto periodo. L’Audax, con le bombe di Lulli e Ramirez e un canestro di Morillo è riuscito a ribaltare la situazione a vincere addirittura di sei punti. I grossetani hanno perso una buona occasione per consolidare la posizione in zona playoff, al termine di un confronto avvincente. All’insegna dell’equilibrio il primo tempo, con Carrara avanti di un punto all’intervallo lungo. Nel terzo periodo l’Audax è scattata in avanti fino a tredici punti, ma il Grosseto, alla fine è riuscito a ridurre a cinque le lunghezze. Negli ultimi dieci minuti le due formazioni si sono date battaglia, con la Gea che è riuscita a mettere la testa avanti, senza però riuscire a portarla in fondo. Gea: Fanelli 17, Piccoli 14, Ignara 4, Furi 9, Ricciarelli 8, Simonelli 4, Liberati 15, Romboli 5, Capverde.