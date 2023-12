Divisione 2. Biancorossi bene con l’Etrusca. Argentario sconfitto

Nell’ottava giornata di campionato di Divisione 2 di basket, la Pallacanestro Grosseto vince 74-69 davanti al pubblico di casa contro l’Etrusca Basket San Miniato. Dopo un primo quarto contrassegnato da tanti errori da ambo le parti, nel secondo quarto rimane una partita equilibrata con i grossetani che non riescono a trovare la giusta soluzione per un più ampio vantaggio, chiudendo 36 a 33. Il risultato rimane in bilico fino a metà del quarto tempo, quando gli avversari si portano sul +1 e risvegliano la coppia Terrosi - Zucchini che suonano la carica con una reazione di cuore, che ristabilisce il risultato. Pallacanestro Grosseto: Ciacci 3, Barabesi 6, Franzese 6, Erman, Lettieri, Tinti 3, Bambini 3, Terrosi 17, Cutrupi 9, Zucchini 15, Perfetti 4, Casanova 8. Coach Manganelli. Sconfitta a Volterra invece per l’Argentario: i santostefanesi hanno perso 58-56 sul parquet dell’Autoetruria.