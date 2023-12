Divisione 2. Il Gruppo Crosa fermato a Livorno. Prima sconfitta

Prima sconfitta stagionale del Gruppo Crosa Service Follonica sul campo della Polisportiva Nicole Chimenti Livorno. Gli azzurri partono con il piede giusto, con un buon ritmo e una buona difesa e concedendo pochi tiri ai livornesi che dal canto loro controbattono con ottime percentuali, mentre Follonica si fa preferire per la costruzione di buone soluzioni che consentono di chiudere la prima frazione sul 23-18. Nel secondo quarto una maggiore intensità difensiva dei livornesi aumenta le difficoltà per i ragazzi di Vichi. L’ultimo quarto non inizia nel migliore dei modi per il Follonica, la Polisportiva Chimenti riesce a portarsi avanti sul 72-62, finché delle buone penetrazioni di Bianchi, alcuni appoggi da sotto di Vichi e i liberi di Bartoli, riportano in partita gli ospiti fino al 78-81 a 25’’ dal termine, ma i livornesi vincono poi per 84-78.