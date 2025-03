Divisione 2 maschile. Biancorossi autorevoli, gara da applausi

La Pallacanestro Grosseto sbanca il campo fiorentino del Freccia Azzurra nell’ottava giornata di Divisione 2 e si conferma nei piani alti del campionato. I grossetani dei coach Goiorani, Terrosi e Pedicelli hanno vinto 66-49 accorciando a meno due il divario sulla capolista Libero Basket. A Firenze i biancorossi hanno sfoderato un’ottima prestazione portando il divario tra le due formazioni nel primo quarto già a più nove. Con lo stesso ritmo i ragazzi maremmani mantengono il vantaggio sia nel secondo quarto per 17-29 che nel terzo periodo per 27-49. L’ultimo quarto in pratica è solo di contenimento degli avversari, tenuti a bada da una buona difesa. La formazione biancorossa ha messo in pratica un bel gioco, con intensità, rapida circolazione di palla e la giusta lucidità. Prossimo appuntamento domenica al Pala Austria contro Baloncesto Basket.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 8, Barabesi 9 , Terrosi 5, Casanova 5, Bambini 9, Perfetti 6, Franzese 15, Zucchini 9, Draghetti, Lettieri, Tinti, Erman.