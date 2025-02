Divisione 2 maschile. Biancorossi in difficoltà. Amaro ko

Brutto passo falso casalingo per la Pallacanestro Grosseto in Divisione 2. La formazione biancorossa, alla seconda sconfitta del 2025 in tre gare, ha perso in casa contro l’Etrusca Basket 67-65. La formazione allenata da Manganelli e Terrosi, dopo le dimissioni di Ingenito è ancora in cerca di continuità per rimanere tra le prime quattro del girone. I grossetani avevano iniziato l’incontro al PalaAustria con un buon movimento palla, chiudendo avanti il primo tempo 18-12. Nel secondo quarto però l’Etrusca è rimasta in partita, tenendo sempre sotto pressione i biancorossi e finendo il secondo tempino sotto di soli due punti per un 29-27. Dopo l’intervallo Ciacci e Tinti cercano di trascinare o compagni ma la sfida rimane in equilibrio, con gli ospiti sempre attaccati, per il terzo set poi chiuso sul 48 pari. Nell’ultimo quarto i biancorossi rallentano e specano troppo.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 14, Casanova 6, Franzese 14, Tinti 10, Terrosi 6, Barabesi 8, Conti 2, Perfetti 2, Zucchini 3, Bambini, Eman, Lettieri.