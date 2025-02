Divisione 2 maschile. Biancorossi in casa con il Cus Siena

Dopo la sofferta vittoria di Firenze contro l’Affrico oggi alle 21.15 la Pallacanestro Grosseto torna in campo. Per la settima giornata del girone di ritorno di Divisione 2 la squadra allenata da Manganelli e Terrosi ospita il Cus Siena, formazione di metà classifica. I senesi hanno 14 punti in meno dei grossetani che sono attualmente secondi con 30 punti, a meno due dalla capolista Libero Basket Siena. Sarà una sfida da prendere con le molle quella del PalaAustria, visto come il Cus proverà a rompere le uova nel paniere alla squadra grossetana che ha tutta l’intenzione di chiudere positivamente il torneo regolare per poi provare a dare il meglio nei playoff.

La settimana scorsa a Firenze contro l’Affrico è arrivata una vittoria importante per la classifica, ma la prestazione era stata tutt’altro che positiva. Insomma servirà una prestazione ben diversa stasera per avere la meglio della formazione universitaria della città del Palio, che arriva in Maremma con le intenzioni di fare bene.