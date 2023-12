Divisione 2 maschile. I biancorossi partono bene ma finiscono male

Battuta di arresto della Pallacanestro Grosseto nella nona giornata del campionato maschile di Divisione 2. La formazione allenata dai coach Terrosi e Manganelli ha perso in casa 61-71 contro il Basket Volterra. La matricola del girone ha steso i grossetani nonostante l’ottimo primo quarto disputato dai biancorossi. Nel secondo quarto il Volterra riusciva a prendere le misure ed a chiudere 34 a 35. Nel terzo quarto per una scarsa vena realizzativa dei grossetani gli avversari allungavano a più 6. Nel quarto tempo con un gioco a zona dei pisani, Zucchini (ancora in doppia cifra) e compagni per circostanze fortuite non riuscivano più a recuperare lo svantaggio. Prossimo turno domenica alle 20.30 sul parquet del Micromec San Casciano.

Pallacanestro Grosseto: Conti F. 8, Ciacci 4, Barabesi 4, Franzese 9, Bambini 12, Terrosi 6, Cutrupi, Conti P., Zucchini 11, Perfetti 2, Casanova 5, Tinti.