Divisione 2 maschile. La Pallacanestro Grosseto si arrende al Valdera

A Capannoli, trasferta amara per la Pallacanestro Grosseto. La formazione maschile di Divisione 2 ha perso contro il Valdera per 71-69. I ragazzi di coach Manganelli partono un po’ a rilento, riuscendo però a chiudere il primo quarto in vantaggio, con una buona circolazione di palla. Nel secondo quarto, con le rotazioni effettuate subiscono la maggior fisicità dell’avversario. Un terzo quarto interlocutorio ma nell’ultimo quarto, con un’ottima difesa e l’ingresso di Zucchini (3 triple su 4) portano la Pallacanestro Grosseto sul 69 pari; i padroni di casa però hanno avuto maggior freddezza nel finale portandosi a casa la vittoria. Ai grossetani non basta una buona prova per espugnare il campo avversario, a causa di alcuni errori di troppo sotto canestro nei secondi finali. Pallacanestro Grosseto: Conti F. 21, Ciacci 2, Terrosi 11, Zucchini 9, Barabesi 3, Perfetti, Bambini 2, Franzese 13, Cutrupi 8, Tinti. Prossimo appuntamento domenica alle 18.30 al PalAustria con ospiti i fiorentini dell’Olimpia.