Divisione 2 maschile. Pallacanestro Grosseto. Arriva il Baloncesto

Nono turno del girone di ritorno per la Pallacanestro Grosseto che oggi alle 18 affronta il Baloncesto Firenze. Sfida casalinga per il campionato di Divisione 2 per la formazione dei coach Terrosi e Tanganelli che, reduci dalla vittoria sul Freccia Azzurra, sono saldamente in zona playoff.

I biancorossi infatti con 34 punti sono terzi in classifica ma a pari punti con prima e seconda, rispettivamente Florence Basket e Libero Basket Siena. Il turno casalingo appare senza dubbio alla portata, considerato che il Baloncesto Firenze ha 20 punti in meno rispetto al quintetto maremmano e oramai non ha più niente da chiedere al campionato. Ma il modo migliore per uscire dal campo con brutte sorprese sarebbe proprio quello di sottovalutare l’impegno.

Intanto a livello giovanile, l’Under 17 Gold ha perso 102-77 sul campo della Laurenziana Firenze. Stop per i ragazzi di Germano Conti in una partita che ha visto un primo quarto con rapidi cambi di ritmo ed una buona fase difensiva che ha tenuto le due formazioni sul filo dell’equilibrio, con i grossetani avanti per poi essere ripresi e superati sul 21-20. Nel secondo e terzo quarto i padroni di casa hanno aumentato la presenza in attacco portandosi sul 76-61, mentre nell’ultima frazione la Lautenziana ha preso il largo con una serie di triple che non hanno lasciato spazio alla rimonta biancorossa.

Sconfitta di misura invece per l’Under 13 maschile sul campo del Fucecchio 51-48. Sconfitta in volata per la formazione di Busonero al termine di una partita intensa gestita con fatica nel concitato finale. Polveri bagnate per i grossetani nel primo quarto capaci di segnare solo 11 punti sbagliando troppe conclusioni ravvicinate a canestro per approssimazione. Meglio nel secondo quarto con una difesa più attenta capace di ribaltare il punteggio ed andare al riposo avanti. Ma poi i padroni di casa sono stati più reattivi riuscendo a conquistare i due punti in palio.