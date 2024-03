Divisione 2 maschile. Pallacanestro Grosseto batte la capolista

La Pallacanestro Grosseto dopo tre tempi supplementari batte la capolista Valdera Basket 85-82 nel big match di Divisione 2. I biancorossi chiudendo il primo quarto sotto di quattro punti, 10-14. Nel secondo periodo la partita rimaneva in equilibrio terminando 31- 32. Nel terzo parziale gli avversari non concedevano nulla e grazie alla loro fisicità, allungavano addirittura +9 chiudendo il periodo 42 -50. Nell’ultimo quarto la pattuglia biancorossa sfoderava però una prestazione da veri gladiatori, grazie a un Francesco Conti che a 4 centesimi dalla fine gonfiava la retina portando il risultato per 63 a 63 per il primo supplementare. La grande voglia di vittoria dei ragazzi grossetani li ha portati poi a giocare tre supplementari conquistando campo, pubblico e partita per 85-82. Prossima partita domenica alle 18,30 in casa dell’Olimpia Legnaia. Pallacanestro Grosseto: Conti F. 16, Ciacci 21, Tinti 4, Zucchini 5, Perfetti 4, Lettieri 2, Barabesi 12, Bambini 6, Terrosi 2, Erman, Franzese 4, Casanova 9.