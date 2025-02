Divisione 2 maschile. Pallacanestro Grosseto. Derby da dimenticare

Dopo le dimissioni di coach Lucas Ingenito la Pallacanestro Grosseto perde il derby di Divisione 2 con il Follonica, penultimo, capace di sbancare il campo della prima della classe 64-55.

Il primo quarto è stato giocando a rilento e senza idee da parte della Pallacanestro Grosseto, comunque chiuso sul 17 pari. Nulla di nuovo nel secondo quarto con la formazione ospite più convinta e che ha chiuso avanti 36-29 la seconda frazione. Nel terzo quarto la Pallacanestro Grosseto riesce a ridurre il divario a 49-50. Nell’ultimo quarto i biancorossi cercano di portare a casa la vittoria andando anche in vantaggio ma non riuscendo a gestirlo nel migliore dei modi possibili lasciando l’intera posta ai follonichesi che hanno avuto il merito di affrontare la capolista senza imbarazzi, chiudendo per 55-64. I biancorossi mantengono la vetta con 12 vittorie e 3 sconfitte. Prossimo appuntamento domenica in casa del Dlf Firenze Basket.