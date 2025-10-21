Divisione 2 maschile. Vittoria casalinga per i biancorossi

Vittoria casalinga per la Pallacanestro Grosseto in Divisione 2. La formazione di Covili ha avuto la meglio 75-70 del Liburnia Basket al termine di una sfida molto equilibrata. I biancorossi sono scesi in campo determinati imponendo il proprio ritmo e chiudendo il primo quarto avanti di tre punti, 20-17. Nonostante la reazione dei livornesi nel secondo periodo i biancorossi hanno saputo tenere il controllo dell’incontro gestendo i momenti difficili e chiudendo in vantaggio per 37-28. Nel terzo periodo i ragazzi di Covili hanno calato d’intensità permettendo agli avversari di rientrare in partita finendo il periodo per 55-52. Nell’ultimo quarto però la Pallacanestro Grosseto è riuscita a rimanere in partita con la testa portando a casa un successo meritato. Ora testa alla prossima sfida in trasferta contro Follonica Basket (sabato alle 21).

Pallacanestro Grosseto: Barabesi 14, Draghetti 16, Zucchini 5, Perfetti 4, Tinti 6, Franzese 15, Bambini 2, Lettieri 4, Casanova 4, Martinelli 5, Erman, Cinelli. All. Covili.