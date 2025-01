Divisione 2: stasera al PalaAustria. È tempo di derby. Arriva l’Argentario

BASKETE’ tempo di derby maremmano nel girone di Divisione 2 di basket che oppone due formazione dalle diverse aspettative e dai diversi obiettivi. Stasera alle 21.15 al PalaAustria di Grosseto la Pallacanestro Grosseto ospita l’Argentario per la prima giornata del girone di ritorno del torneo: grossetani a quota 22 punti e terzi in classifica, santostefanesi invece penultimi con soli 4 punti. Squadre in campo a distanza di pochi giorni per un anticipo importante. Una specie di testacoda, che però non sarà scontato visto come si tratta di una partita molto sentita. All’andata, la prima di campionato, i grossetani di coach Lucas Ingenito si imposero con autorità al Pispino. Stasera potrebbe essere un’altra sfida anche se la Pallacanestro Grosseto si presenta a questo appuntamento forte della vittoria nel turno scorso contro Sancat Firenze, mentre l’Argentario aveva perso contro Chianti Basket di oltre trenta punti. Sulla carta insomma non ci dovrebbe essere partita, ma guai a sottovalutare un derby. Nell’ultima partita giocata i biancorossi avevano sbancato il parquet fiorentino del Sancat giocando una buona partita, iniziata con un importante vantaggio e condotta fino alla fine. Nonostante i ragazzi di Ingenito si erano fatti recuperare sul 37 pari all’intervallo, nell’ultimo quarto la voglia di portare a casa i due punti in palio dei grossetani era stata più forte. Per l’Argentario invece nella difficile trasferta di Gaiole in Chianti i santostefanesi erano ceduti nel secondo tempo, dopo 20 minuti di equilibrio. Partita simile a quella con Libero; con buone trame offensive specie nel primo quarto, ma con un vistoso calo fisico dopo il ritorno in campo dall’intervallo lungo. La formazione bianboblù deve al più presto ritrovare la forma fisica che aveva prima delle festività, a causa adesso dei troppo pochi allenamenti nell’ultimo mese.