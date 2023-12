Divisione 3. Crosa Service. Stop inatteso con gli elbani

Stop inatteso per il Gruppo Crosa Service Follonica. La sconfitta in Divisione 3 arriva con la Pallacanestro Elba. Follonichesi ancora privi di Francardi reduce dall’infortunio rimediato nella trasferta di Arcidosso, e di Pagnini, iniziano con qualche disattenzione di troppo in difesa, gli ospiti riescono a far valere una maggior presenza sotto le plance che capitalizzano andando in vantaggio al termine del primo quarto sul 17-23. L’inizio del secondo quarto segna un cambio di rotta nell’incontro, Follonica riesce finalmente a contenere i lunghi avversari arrivando all’intervallo sotto di un solo punto sul 35-36. Alla ripresa del gioco intensità ed equilibrio continuano a caratterizzare la partita, e il quarto si chiude con una tripla per parte sul punteggio di 53-52 per il Crosa Service Follonica. Nell’ultimo tempo Elba gioca meglio e concretizza l’incontro chiudendo 71-74 .