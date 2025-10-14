Divisione regionale 1 - 2. In B femminile primo ko per il Capra Team Ravenna. Sorridono Aviators e Compagnia dell’Albero

In Divisione Regionale 1 vittoria per gli Aviators Lugo con i Dolphins Riccione, superati 101-73 (18-25; 36-49; 77-62). Inaspettata sconfitta per il Lusa Massa Lombarda a Forlì con l’Aics, caduta 77-81 (16-13; 39-28; 52-52; 61-61;70-70) dopo due supplementari, mentre la Raggisolaris Academy cade in casa 78-82 (24-20; 44-43; 60-66) con Bertinoro. Questo il tabellino di Lugo: Naccari 7, Ballardini, Martini, Mazzotti 22, Baroncini L. 2, Galletti 7, Caroli 23, Caramella 6, Guardigli 27, Mihajlovski, Savino 7.

Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 9, Colombo, Spinosa 14, Alberti ne, Conti, Sinacori ne, Benedetti 10, Ravaioli 5, Farabegoli 19, Martini 6, Laslau ne, Ciadini 14. Faenza: Merendi 6, Gorgati 15, Gaina Catana ne, Al Alosy 7, Lazzari 8, Marras 6, Dellachiesa 7, Gentile, Baldini, Naldini 5, Camparevic 13, Aromando 11. Classifica: Lugo, Vis Persiceto e Tiberius Rimini 4; Anzola, Aics Forlì, San Pietro in Casale, Castel Maggiore, Giardini Margherita, Bertinoro, Cesena, Massalombarda e International Imola 2; Faenza, Audace Bologna, Riccione e Baricella 0.

Passiamo alla Divisione regionale 2: sorride la Compagnia dell’Albero Ravenna che supera con 89-51 (20 – 11; 52 – 27; 69 – 39) la Polisportiva Stella. Cade Russi sconfitto 50-58 (15-12; 28-29; 36-44) da San Marino. Il Faenza Futura perde 56-58 (9-20; 28.-36; 39-40) in casa con il San Mamolo Bologna. Ravenna: Fussi 17, Chiarini 5, Bomben 9, Siboni T. 4, Petullà 2, Kertusha 17, Licchetta 11, Costantini 12, Zanotti 2, Mularoni 7, Beghi 3, Valeriani. Russi: Venturini ne, Barlotti, Mazzotti 14, Basaglia 9, Rosetti 5, Bamba 2, Zama Lor. 2, Omorodion 3, Ceccarelli, Pirini 4, Porcellini 9, Denti 2. Faenza: Cortecchia, Lullo 6, Samorì L. 9, Fabbri 17, Liverani 2, Samorì M. 9, Monteventi, Spiriti 6, Buti 2, Silimbani 5. Classifica girone E. Guelfo, San Felice, Consandolo, San Mamolo e Pontevecchio 2; Grifo , PGS Bellaria, Ozzano, Pianoro, Faenza, Medicina, Argenta e San Lazzaro 0. Classifica girone F. Ravenna, Onda Buena, Bellaria, Coriano 2 San Marino 2; Aics Forlì, Cattolica, Villanova, Russi, Tigers Forlì, Morciano, Sunrise Rimini e Stella Rimini 0.

In B femminile primo stop in campionato per il Capra Team Ravenna, sconfitto in casa 54-64 (20-18; 33-37; 44-58) dal San Lazzaro. Tabellino: Maioli 3, Pieraccini 6, Andrenacci 9, Naim ne, Sampieri, Currà 12, Rossi, Pirazzini, Bernabè 8, Rosier 14, Calabrese 2. Classifica: San Lazzaro, Cavezzo, Puianello e Scandiano 4; Piumazzo, Ravenna, Valdarda, Valtarese, Rimini e Castello d’Argile 2; Parma, Noceto, Vis Ferrara e Vigarano 0.