Divisione regionale 1, a marzo scatta la seconda fase. Anche per la salvezza. Ecco le nuove rivali dei bianconeri e dell’Aics

Inizierà il prossimo weekend (1-2 marzo), la seconda fase promozione del campionato di Divisione Regionale 1, che vedrà tra le contendenti in lizza il Gaetano Scirea. Quindici le squadre ai nastri di partenza, suddivise in tre gironi: Bertinoro sarà inserita nel girone V1, in cui affronterà Piacenza, capolista del girone A e squadra infarcita di senatori tra cui l’ex Soresina e Casalpusterlengo Riccardo Perego, e il Magik Parma, quinta classificata nel girone emiliano. Poi le due bolognesi: se Budrio (seconda classificata) ha potenzialità importanti, nonostante un roster che ha subito in corsa diverse modifiche tra infortuni e rinunce, Cento è la classica squadra con giovani interessanti, qualche senior di spessore come Govoni e Parmeggiani, agli ordini di un decano della categoria come Gianni Trevisan.

Per l’inizio della Poule Salvezza, invece, occorrerà attendere una settimana in più: per l’Aics, che ha chiuso sesta, il cammino non si preannuncia particolarmente agevole. Nel girone, oltre ad International Imola (undicesima del girone C), ci saranno la settima e la decima del girone A, rispettivamente la solida Pallacanestro Reggiolo e la nobile decaduta Correggio, nonché ottava e nona del girone bolognese: l’Audace è una formazione coesa e di ottimo livello, mentre Veni ha tradizione ed è squadra rognosa, anche se la perdita del faro Reiner (passato in serie C a Guelfo) ha pesato sull’andamento della squadra.

Visto che le formazioni si portano dietro gli scontri della prima fase, Reggiolo partirà da quota 4, avendo vinto entrambe le sfide contro Correggio (che dunque è a zero), mentre tutte le altre inizieranno con due punti: l’Aics, infatti, in campionato ha vinto tra le mura amiche contro Imola (70-66) dopo aver perso all’andata per 69-64 alla Palestra Ravaglia.

Resta un mistero, però, il prosieguo del campionato: sia per Poule Promozione che per Poule Salvezza ancora non sono stati comunicati il numero delle promozioni e delle retrocessioni e la relativa formula dopo queste fasi a girone, costringendo tutte le squadre a dare il massimo, in attesa che la Fip decida.