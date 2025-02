Divisione regionale 1. Academy, sconfitta indolore. Lugo, ko amaro col Massa

Si è chiusa la prima fase del campionato di Divisione Regionale 1 e tutte e tre le formazioni ravennati ritorneranno in campo dal primo week end di marzo per la Poule Play Off, che consiste in tre gironi regionali da cinque squadre ciascuno con gare di andata e ritorno. Non si conosce però ancora la formula successiva e quante si qualificheranno ai playoff e la speranza delle società è che il Comitato Regionale le comunichi entro l’inizio della seconda fase. La Raggisolaris Academy Faenza ha concluso la stagione regolare al secondo posto, perdendo 69-75 (23-24; 35-44; 53-59) un match ininfluente a Cesena. Un piazzamento già certo grazie alle sconfitte di Bertinoro sul campo dei Villanova Tigers e degli Aviators Lugo nel derby con la capolista Lusa Massa Lombarda che ha vinto 91-82 (24-21; 51-38; 66-55), una gara decisasi nel secondo quarto grazie ad un break di tre triple consecutive realizzate da Rivola. Per i lughesi è un ko pesante, perché vincendo avrebbero agganciato Faenza e sarebbero arrivati secondi grazie allo scontro diretto a favore. Nel girone di Poule Play Off, Aviators e Raggisolaris saranno ancora insieme e affronteranno 4 Torri Ferrara, Vis Persiceto e Happy Basket Progresso Castel Maggiore. Massa Lombarda è invece inserita nel gruppo con Bertinoro, Mo.Ba. Modena, Jolly 2000 Reggio Emilia e Tigers Villanova. Nei prossimi giorni saranno resi noti i calendari.

Lugo: Rosetti, Cortecchia, Mazzotti 18, Baroncini L. 2, Fussi 9, Creta 13, Canzonieri 7, Caramella 7, Belmonte 3, Arosti 3, Ravaioli 17, Pasquali 3. All.: Baroncini F.

Massa Lombarda: Ravaglia 7, Colombo ne, Spinosa A. 13, Dalla Malva 8, Caroli 13, Iapparone, Rivola 10, Fabiani 23, Gorini 6, Ciadini 11. All.: Solaroli.

Faenza: Garavini 8, Merendi 5, Dellachiesa 8, Sirri 15, Ravaioli 10, Grillini, Lanza, Naldini 6, Camparevic 10, Marras, Lazzari 7. All.: Monteventi

Classifica: Massa Lombarda 34; Raggisolaris 26; Bertinoro e Lugo 24; Tigers Villanova 22; Aics Forlì e Basket 2005 Cesena 20; Tiberius Rimini e Riccione 18; Castel San Pietro 8; International Imola 6.