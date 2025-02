DIVISIONE REGIONALE 1. Aics, c’è da battere. Castel San Pietro e poi sperare Scirea coi Tigers

Ultimi quaranta minuti della prima fase nel campionato di Divisione Regionale 1, dove le due formazioni forlivesi vedono il loro destino più che mai intrecciato nella corsa al miglior piazzamento possibile. Quella più in bilico è l’Aics, che battendo alle 20.45, al Villa Romiti, un Castel San Pietro penultimo e reduce da otto ko consecutivi, potrebbe agganciare il quinto posto che vale matematica salvezza e accesso alla Poule Promozione. Per fare questo, però, contemporaneamente Tiberius dovrebbe perdere a Riccione e i Villanova Tigers dovrebbero cadere tra le mura amiche contro un Gaetano Scirea già sicuro nelle prime quattro. Per i bianconeri, un successo varrebbe il matematico terzo posto, senza doversi guardare dagli Aviators Lugo impegnati nel derby contro la capolista Massalombarda. Tornando all’Aics, invece, un ko condannerebbe i ragazzi di coach Di Lorenzo a lottare in Poule Retrocessione.

v. r.