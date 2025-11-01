Divisione Regionale 1. Budrio e Anzola in testa nei due gironi

Alla vigilia della quinta di campionato sono due le regine bolognesi della Divisione Regionale 1 a spartirsi le teste dei rispettivi raggruppamenti a punteggio pieno. Nel girone A è il caso di Budrio, guidata da coach Giampiero Serio, appaiata in vetta a Novellara e in campo domani alle 18 sul parquet dei reggiani e con la posta in palio più prestigiosa: il primato in solitaria.

"Stiamo lavorando forte dal raduno di fine agosto – spiega il tecnico – e sta giovando il fatto di aver confermato 9 giocatori, quindi lo zoccolo duro del gruppo che è l’anno scorso è stato una delle sorprese del campionato. Partire con 4 vittorie non è scontato e dà morale a tutti quanti".

Sulla strada dei gialloblù un avversario di altissimo livello.

"Sarà un banco di prova che ci dirà quanto siamo cresciuti e quanto possiamo giocarci un campionato di vertice. Sono attrezzati, esperti e ben allenati. Sono abituati a giocare partite di questo tipo. Certo, non è una finale, ma un check per darci delle indicazioni, consapevoli del fatto che siamo ancora un cantiere aperto".

Stesso umore in vetta al girone B, dove svetta Anzola, prima insieme a Tiberius Rimini.

"Siamo partiti bene – dice coach Cilfone –, con vittorie importanti contro Giardini Margherita e Lugo. Veniamo da una partita, quella sul campo di Raggisolaris Faenza, che ci ha messi in difficoltà, ma che grazie all’apporto della metà camp difensiva ci ha permesso di reagire e portare a casa la vittoria nel secondo tempo. Oggi riceviamo Bianconeriba Baricella, che ritengo abbia una classifica che non rispetta il loro valore reale".

I bianconeri sono ultimi a quota 0 punti e a caccia del primo brindisi.

"Arriviamo fisicamente un po’ malconci perché non avremo a disposizione Marco Betti. Ma cercheremo di portare a casa la partita perché è vitale per noi tenere un ruolino di marcia casalingo immacolato".

