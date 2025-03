Divisione Regionale 1. Budrio, il sogno playoff passa dalla trasferta a Bertinoro: è quasi uno spareggio

Idi di marzo al sapor di Divisione Regionale 1 e al via la terza giornata d’andata della poule-promozione. Nel girone V1 Budrio è ancora a caccia del suo primo successo in post-season dopo le due sconfitte consecutive contro la regina Piacenza e Parma. Ragion per cui la trasferta di oggi alle 18,30 in quel di Bertinoro, appaiata ai gialloblù in fondo alla classifica del gironcino, diventa determinante per continuare il sogno playoff.

Nel girone V2 tira invece il fiato la Vis Persiceto di coach ‘Gigi’ Sacchetti, la cui sfida sul campo dei Raggisolaris Faenza è stata rinviata a mercoledì 19 alle 21,15, guadagnando così qualche giorno in più per preparare la gara: turno di riposo per Castel Maggiore, che si rivedrà il 23 marzo per il derby contro i persicetani.

Giornata di stop anche per le ‘pantere’ di Baricella, che nel girone V3 osserveranno il turno di riposo in vista del ritorno in campo del 22 marzo a Villa Verucchio.

Seconda giornata d’andata sui campi della poule-retrocessione, con gli occhi del girone R1 puntati sulle capolista Giardini Margherita, in striscia positiva da 4 giornate (a cavallo fra regular e post-season) e in campo oggi alle 21 in quel di Medolla (a secco di vittorie da 8 giornate), e Voltone, appaiata ai ‘gardens’ e a Riccione in vetta al gironcino e impegnata oggi alle 21,15 proprio sul parquet dei romagnoli per la sfida che vale il primato.

Si gode il primato in solitaria nel girone R2 la Masi di coach ‘Ponz’ Forni, che oggi alle 19,45 sarà di scena ad Anzola per conservare il +2 sull’inseguitrice Castelfranco Emilia, impegnata alle 21 a Cesena. Chiudono il quadro Castel San Pietro Terme e Stars, in campo domani alle 18,30.

Desideri di riscatto infine nel girone R3 per l’Audace Bombers, in striscia negativa da 7 giornate e oggi alle 20,30 contro l’Aics Forlì.

g. g.