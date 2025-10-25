Divisione Regionale 1. Budrio, la forza della programmazione e di un gruppo costruito in casa

Quel che è certo è che a Budrio la programmazione non manca. Ed è una prerogativa societaria con pochi eguali nel territorio. Il club di Divisione Regionale 1 del presidente Davide Bovi, a oggi prima forza del girone A con Novellara e Castelfranco, ha deciso di alzare il tiro dopo la passata stagione, confermando 9 giocatori e andando a pescare tanto dalla propria cantera (Diego Badalucco, Lorenzo Cantelli, Nicolas Giomini e Alessio Mantovani) quanto dalle vicinanze (Carlo Curti, tornato a Budrio dopo un anno a Castenaso, Matteo Leopizzi da Molinella, Edin Mujakovic dalla 4 Torri Ferrara e Giulio Zambianchi dai New Flying Balls). Un’operazione che ha come risultato una squadra che fa 21,3 anni di media e dove i senatori hanno una carta d’identità da 30 anni (capitan Filippo Tinti), 27 (Curti) e 25 (Riccardo Salvardi). Un’antica scommessa che ha come comune denominatore il presidente Bovi e che coach Giampiero Serio sta concertando con successo: un anno fa i gialloblù si erano fermati a un passo dalla serie C (ko 60-55 contro 4 Torri Ferrara agli spareggi). Oggi alle 19 la trasferta sul campo della Masi, che cerca la prima gioia dopo una partenza da 0-3, con un occhio alla sfida Novellara-Castelfranco (ore 18,30).

Due le altre bolognesi in campo: il Voltone, alle 19 in casa del Parma Project, e Cspt 2010, alle 20,30 contro Reggiolo. Inizio positivo per Vis Persiceto e Anzola, reginette del girone B a punteggio pieno (in compagnia di Tiberius Rimini), con numeri considerevoli dopo appena 120’ di gioco.

I persicetani di capitan ‘Manute’ Ferrari viaggiano a 84,3 punti segnati (primi nel proprio girone e secondi di tutta la DR1 alle spalle di Novellara, 86) e 61,3 subìti (quarti nel girone), mentre gli anzolesi di coach ‘Bebo’ Cilfone figurano come quinto attacco (72) e soprattutto come seconda difesa (57 dietro Rimini, 53,3). Statistiche ragguardevoli, per quanto il campionato sia iniziato da meno di un mese, all’interno di un raggruppamento sulla carta molto competitivo e che potrebbe regalare grandi sorprese.

Per capirlo questo fine settimana spiccano il derby Audace Bombers-Vis Persiceto (oggi alle 0), Raggisolaris Faenza-Anzola (oggi alle 20,30), ma anche Progresso-International: il club di Castel Maggiore è da osservare perché viene da due ko di misura e dalla vittoria contro l’Audace.

g. g.