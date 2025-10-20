Divisione Regionale 1. Colle travolgente domina il derby. Asciano ancora ko
Grandissimo successo del Valdelsa Basket nel derby della terza giornata del girone B di Divisione Regionale 1. La formazione biancorossa si impone nettamente 49-75 al Bernino comandando il match per 40 minuti. La partenza degli ospiti è fulminea ed è affidata a Lorenzoni che in avvio martella dalla lunga distanza propiziando il 16-25 con cui si chiude il primo quarto di gioco. Nella seconda frazione la musica non cambia. La formazione di coach Lanza allunga ancora chiudendo all’intervallo lungo avanti di 15 lunghezze sul 27-42. Nella terza frazione Valdelsa tocca anche il +20 ma nel finale di quarto grazie a una timida reazione i giallorossi chiudono il terzo periodo sul -15. Nel quarto conclusivo Valdelsa suggella una prestazione sopra le righe sfiorando il +30. C’è festa per tutti in casa Valdelsa, anche per i più giovani che entrano nel finale per la passerella conclusiva.
Il tabellino: Poggibonsi: Del Cucina 15, Mori, Bandini, Ceccatelli 2, Mucci 6, Borgianni 10, Ravenni, Testi 2, Bruni, Pelagotti, Maestrini 7, Juliatto 7. Valdelsa: Caniglia 8, Ciompi 6, Lorenzoni 22, Seneca, Tilli 4, Angeli 8, Bartoli 13, Iozzi 9, Peruzzi 2, Nadorini 1, Lenzi, Cucinello 2.
Seconda sconfitta esterna consecutiva per la Advinser Asciano. Dopo la beffa in volata subita la settimana scorsa a Colle la formazione di coach Papi perché a Sesto Fiorentino contro la Sestese. I padroni di casa si impongono con il punteggio finale di al termine di un match combattuto. Dopo una prima parte di gioco in cui Asciano sembra avere in mano l’inerzia, sono i locali ad affondare il colpo ma senza allungare in modo deciso. I primi 3 quarti di gioco vanno via sul filo dell’equilibrio. Nel quarto periodo la Sestese allunga toccando il +9 a 2’30" dalla fine. Asciano ci prova ma i locali mettono in ghiaccio il match imponendosi 71-61. Asciano: Losigo R, Losigo L 6. Becatti 11, Falchi L 3, Falchi M 11, Falchi R 16, Chierchini 4, Casini 2, Mini 5, De Marco, Chiti, Ciacci 3.
