DIVISIONE REGIONALE 1 E 2, LE ULTIME. International nelle mani di Poluzzi. Santini e Albonetti per la Grifo

Si registrano i primi acquisti per la nuova International Imola che prende corpo e che lunedì darà il via alla preparazione in vista del campionato di Divisione Regionale 1, che scatterà il 5 ottobre. Il colpo da novanta è senza dubbio l’arrivo di Michele Poluzzi, play-guardia del 1989 con alle spalle ben 17 campionati di serie B1, B2 e C (nel 2015/2016 vestì la canotta della Virtus Imola in C Gold); la scorsa stagione raggiunse con la Cmp Granarolo i playoff in serie C in un’annata chiusa a 7,9 punti di media.

Oltre a Poluzzi, altri due tasselli di esperienza approdano in biancorosso. Uno è l’ala centro classe 1995 Dario Lorenzini, ex bandiera dell Virtus Medicina e anche lui lo scorso anno alla Cmp come Poluzzi, mentre è di fatto un ritorno quello dell’esterno classe 1995 Lorenzo Spinosa, partito dalle allora giovanili Andrea Costa fino a giocare l’ex Divisione Nazionale Giovanile, prima di una carriera proficua fra serie D e C.

Conferma per l’ala centro classe 2006 Enea Di Antonio che disputerà la sua terza stagione in biancorosso (sarà anche istruttore di minibasket).

Per quanto riguarda il torneo di DR1, l’International risulta inserita nello stesso girone in cui figurano Veni, Vis Basket Persiceto, Anzola, Riccione, Giardini Margherita, Gaetano Scirea Basket, Bianconeriba, Lugo, Cesena 2005, Aics Junior Forlì, Progresso Happy Basket ‘07, Audace Bombers, Tiberius Rimini, Raggisolaris Academy e Lusa Basket Massa. Sul fronte dello staff e su quello societario, ecco confermati Marco Sabattani come preparatore e Massimo Bacchilega responsabile del settore giovanile.

Scendendo, invece, al piano di sotto, vanno ’messi a referto’ altri volti nuovi per la Grifo che affronterà il torneo di DR2: si tratta dell’ala/pivot classe 2000 Emanuele Santini e dell’esterno classe 2006 Nicola Albonetti, entrambi ex Faenza Basket Project, società di provenienza del neo tecnico Vespignani.

l.m.