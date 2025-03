Divisione Regionale 1 e 2. Il Massa Lombarda supera di slancio Villanova. Il Russi fa suo il derby con la Compagnia dell’Albero

Il Lusa Basket Massa Lombarda, fermo nella prima giornata per il turno di riposo, esordisce con una vittoria nella seconda fase (girone V3), superando i Tigers Villanova con un netto 77-60 (18-16; 38-31; 61-47). Nel girone V2, cadono invece gli Aviators Lugo sul campo della Vis Persiceto, perdendo 59-73 (10-13; 30-38; 47-60). Neanche in questo turno è scesa in campo la Raggisolaris Academy, che ha rinviato a giovedì 1 aprile il match casalingo con Castel Maggiore, e non lo farà neanche nel prossimo week end, dato che la gara con Persiceto si giocherà il 19 marzo. Lugo invece sarà impegnato domenica alle 19 a Ferrara con il 4 Torri, mentre Massa Lombarda riceverà il Modena Basket domenica alle 18.

Il tabellino di Massa: Ravaglia, Colombo 11, Spinosa 10, Dalpozzo 5, Caroli 18, Orlando 4, Puntolini ne. Fabiani 25, Gorini 2, Ciadini 2. All.: Solaroli. Il tabellino di Lugo: Rosetti ne, Cortecchia, Mazzotti 10, Baroncini L. 2, Fussi 12, Creta 10, Canzonieri 17, Caramella, Belmonte, Arosti 13, Ravaioli 12, Pasquali. All.: Baroncini F. Classifica girone V2: Ferrara*, Lugo e Vis Persiceto, 2; Castel Maggiore e Faenza** 0. * gare in meno Classifica girone V3: Modena 4; Massa Lombarda* e Baricella 2; Villanova e Reggio Emilia 0. * gare in meno

In Divisione regionale 2 Russi si aggiudica il derby con la Compagnia dell’Albero Ravenna, 60-56 (15-12; 28-34; 44-38), match molto combattuto. Perde in casa il Faenza Futura 60-68 (13-17; 24-31; 44-46) con Bellaria. Nel prossimo turno spicca il derby tra Faenza e Russi e in programma venerdì alle 21.35, mentre Ravenna riceverà giovedì alle 21.30 Cattolica. Il tabellino di Ravenna: Petullà 3, Casadei 9, Kertusha 11, Scaccabarozzi 15, Bomben 2, Montanari 3, Vistoli 8, Polyeschuk 2, Barucci, Chiarini, Beghi 3.All.: Senni. Il tabellino di Faenza: Guerra 2, Samori M. 7, Lullo 19, Spiriti, Silimbani 6, Fabbri, Mazzotti 6, Ercolani, Tempesti 13 Boattini 7. All.: Bertozzi Il tabellino di Russi: Cirillo, Barlotti, Basaglia 24, Rosetti 3, Bamba 4, Zama 5, Ceccarelli 6, Pirini 4, Porcellini 12, Denti 2, Bucci, Morigi. All.: Venturini. Classifica: Tigers Forlì e Bellaria 28; Sunrise Rimini 26; Grifo Imola 20; Coriano, Faenza, Russi, San Marino e Morciano 16; Ravenna e Libertas Green Forlì 12; Cattolica 10.