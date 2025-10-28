Divisione regionale 1 e 2: le partite del weekend. International, una maratona non basta per vincere. La Grifo batte Medicina con cinque uomini in doppia cifra

Dopo una maratona di ben tre supplementari (e oltre due ore di gioco) l’Easy Car International è uscita sconfitta dalla trasferta di Castelmaggiore, nella quarta giornata di Divisione Regionale 1, con l’Happy Basket vittoriosa 81-79 contro i giovani biancorossi, fermi in classifica a quota due vittorie, pur con il grosso rammarico per non essere riusciti a portare a casa la terza. La gara ha visto subito un sussulto dei biancorossi, a +7 dopo il primo quarto, per poi rientrare sui binari dell’equilibrio certificato anche dai tre overtime. L’esperienza dei padroni di casa ha avuto la meglio nel terzo, pur con le ottime prove degli imolesi Lorenzini (19 punti) e Di Antonio (11).

I biancorossi di coach Pizzi torneranno in campo domenica alle 18:30 a Riccione.

In Divisione Regionale 2 seconda vittoria per la Grifo che supera Medicina per 79-65. Una gara che i biancoblu giocano sulla falsariga della prima, con Medicina avanti all’intervallo e il cambio di passo dopo la pausa (30 punti nel terzo quarto) e ben cinque uomini in doppia cifra (Santini 22, Pirazzini 15, Galvani 14 e Frassineti 14, Barbieri 11). La Grifo tornerà in campo domenica alle 18 in casa del Pgs Bellaria.

l. m.