Divisione Regionale 1, formula con due gironi. La Bsl San Lazzaro pronta a sfidare Budrio, Masi e Voltone

Cambia volto la Divisione Regionale 1 (l’ex serie D), che per l’imminente stagione ritorna alla formula a due gironi, abbandonando così la tripartizione dello scorso campionato e l’ulteriore frammentazione nelle poule-promozione e poule-retrocessione.

Si ripartirà dai più classici due gironi da sedici squadre, che dal fine settimana del 5 ottobre al 2 maggio (con l’obbligo per tutti i club di alzare la palla a due fra le ore 20 e le 21) si sfideranno per delineare il quadro della post-season: le ultime classificate di ciascun girone retrocederanno in Divisione Regionale 2.

Nel girone A sono state ammesse le bolognesi Budrio, Stars, Masi, Voltone, Bsl San Lazzaro e Castel San Pietro Terme 2010, che sull’asse della via Emilia giocheranno contro le reggiane Correggio, Novellara, Reggiolo e Jolly Reggio Emilia, contro le parmensi Cus Parma, Magik Parma e Parma Project, le modenesi Castelfranco Emilia e Medolla, per chiudere il quadro con la Benedetto Cento.

Più orientato verso la Riviera invece il girone B, con le bolognesi Veni, Vis Persiceto, Anzola, Giardini Margherita, International Imola, Bianconeriba Baricella, Progresso Happy Basket e Audace Bombers, che affronteranno le ravennati Massa Lombarda, Raggisolaris Academy e Lugo, le forlivesi-cesenati Cesena 2005, Aics Forlì e Gaetano Scirea Bertinoro, per chiudere con le riminesi Riccione e Tiberius Rimini.

Articolata e interessante la formula al termine della regular-season, con le prime sei classificate che accederanno alla fase playoff, che si svolgerà con un primo turno di play-in (da disputare nella finestra 8-10 maggio), con gara unica in casa della meglio classificata: lo schema sarà 3A contro 6B (Q1), 4A-5B (Q2), 4B-5A (Q3) e 3B-6A (Q4).

A questo punto dal 15 al 24 maggio si giocheranno le semifinali al meglio delle tre gare, con la ‘bella’ in casa della meglio classificata nella fase di qualificazione e secondo lo schema 1A contro Q3 (V1), 2B contro Q1 (V2), 2A contro Q4 (V3) e 1B contro Q2 (V4).

L’ultimo step saranno le finali (dal 29 maggio al 7 giugno) per le 2 promozioni in serie C e secondo lo schema V1 contro V2 e V3-V4.

Meno articolata sarà invece la fase playout, alla quale accederanno le quindicesime classificate di ogni girone e che si sfideranno in una serie al meglio delle 3 gare, con la ‘bella’ in casa della meglio classificata in regular season secondo i criteri di quoziente vittorie, seguito da quoziente canestri e seguito da sorteggio.

Giacomo Gelati